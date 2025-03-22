У синій сукні та кейпі: королева Камілла вийшла на публіку в Північній Ірландії

Королівська пара вирушила до Північної Ірландії, відвідавши місто Банбрідж. Цей візит відбувся в межах їхнього триденного туру до цього регіону.

Того дня 76-річний король зустрівся з представниками місцевого бізнесу у Старій ратуші, а 77-річна Камілла потішила дітей читанням у бібліотеці Банбріджа. Також вони разом вийшли до юрби, що зібралася привітати їх, де трохи поспілкувалися з підданими.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король був у сірому костюмі, який носив у поєднанні з краваткою у принт-зебри, сорочкою та улюбленим коричневим пальтом, яке у нього вже протягом багатьох років. Камілла ж одягла синю сукню улюбленого фасону, яку прикрашала вишивка на грудях та рукавах.

Вбрання королева носила з чорним кейпом, рукавичками та замшевими чоботями. Також вона зробила укладання та одягла улюблені прикраси серед яких можна було помітити браслет від Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Для королівського подружжя, яке прибуло до Північної Ірландії в середу, цей тиждень видався дуже насиченим. У четвер вони відвідали Белфаст, де насолоджувалися весняним сонцем і куштували віскі у місцевому пабі. Також Камілла організувала прийом у замку Хіллсборо у Белфасті.

Читайте також: