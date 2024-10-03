У синій сукні та крислатому капелюсі: королева Нідерландів Максима відвідала космічну виставку

2 жовтня 53-річна королева Нідерландів Максима відвідала особливий захід у місті Нордвейк.
Дружина чинного монарха з'явилася на космічній виставці Space Expo, де взяла участь у запуску національної навчальної програми та конкурсу з технологій для студентів. Програма отримала назву Vakkanjers і її метою є заохочувати нідерландських дітей задуматися про те, як поліпшити життя на нашій планеті за допомогою розвитку космічних технологій.
З такої нагоди королева одягла темно-синю сукню від одного зі своїх улюблених брендів Maison Natan, вона була довжиною до колін і прикрашена квітковими візерунками в зоні талії, які гарно переливалися.
Сукню Максима носила в поєднанні з темно-синім вовняним кейпом від цього ж бренду, а також туфлями на підборах від Gianvito Rossi і крислатим фетровим капелюхом. Завершували її лук гламурні сережки у вухах із сапфірами, рукавички та невеликий клатч.
Своєю появою на виставці Її Величність вкотре продемонструвала свій чудовий смак та любов до монохромного вбрання. Всі деталі її луку були продумані до дрібниць, як і у випадку, коли вона з'явилася на святі на честь свого чоловіка. Тоді королева теж сяяла перед фотографами в ідеально продуманому образі, який включав чарівний обідок з метеликами.
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