У синій сукні та крислатому капелюсі: королева Нідерландів Максима відвідала космічну виставку

Дружина чинного монарха з'явилася на космічній виставці Space Expo, де взяла участь у запуску національної навчальної програми та конкурсу з технологій для студентів. Програма отримала назву Vakkanjers і її метою є заохочувати нідерландських дітей задуматися про те, як поліпшити життя на нашій планеті за допомогою розвитку космічних технологій.

Королева Максима / Фото: Getty Images

З такої нагоди королева одягла темно-синю сукню від одного зі своїх улюблених брендів Maison Natan, вона була довжиною до колін і прикрашена квітковими візерунками в зоні талії, які гарно переливалися.

Сукню Максима носила в поєднанні з темно-синім вовняним кейпом від цього ж бренду, а також туфлями на підборах від Gianvito Rossi і крислатим фетровим капелюхом. Завершували її лук гламурні сережки у вухах із сапфірами, рукавички та невеликий клатч.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Своєю появою на виставці Її Величність вкотре продемонструвала свій чудовий смак та любов до монохромного вбрання. Всі деталі її луку були продумані до дрібниць, як і у випадку, коли вона з'явилася на святі на честь свого чоловіка. Тоді королева теж сяяла перед фотографами в ідеально продуманому образі, який включав чарівний обідок з метеликами.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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