У синій сукні та крислатому капелюсі: скромна Сара Чатто на кінних перегонах

Дочка принцеси Маргарет – леді Сара Чатто – відвідала третій день перегонів в Аскоті.
60-річна Сара була в лаконічній темно-синій сукні з короткими рукавами, яку поєднувала з крислатим капелюхом і брошкою із зіркою з перлів та діамантів, а також парою сережок із зірками із діамантів. Обидві прикраси з особистої колекції її матері принцеси Маргарет.
У леді Сари було розпущене волосся, а на обличчі зовсім не було макіяжу. Жінка віддає перевагу натуральності в образах. Вона була зазнімкована в кареті з принцесою Анною, дочкою королеви Єлизавети II.
Нагадаємо, королева Камілла також з'явилася в третій день на Royal Ascot у новій білосніжній сукні від Dior і з особливою брошкою, яку колись носила королева Марія Текська і яка перейшла у спадок покійній Єлизаветі II, а нині її носить дружина короля Чарльза.
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