У синій сукні та квітковій тіарі: принцеса Марі з чоловіком принцом Йоагімом відвідала новорічний прийом

48-річна принцеса Марі, яку багато хто плутає з королевою Данії Мері через їхню помітну зовнішню схожість, теж одяглася в синю сукню в підлогу і тіару. Це була сукня-смокінг із синього оксамиту з тонким поясом на талії та невеликим шлейфом. У руках принцеса тримала золотий клатч, у неї на грудях була пришпилена брошка з діамантами та сапфірами, у вухах були сережки-висячки, а на голові – квіткова тіара.

Принц Йоагім та принцеса Марі / Фото: Getty Images

Принцеса Марі зробила зачіску, яка була дуже схожа на зачіску королева Мері, а також лаконічний макіяж. На королівський прийом вона прибула зі своїм чоловіком – принцом Йоагімом, який був одягнений у військову форму, як і його брат король Фредерік.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Банкет також відвідала колишня королева Данії Маргрете II – вона, як завжди, сяяла в яскравій сукні та з численними прикрасами.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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