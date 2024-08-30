У синій сукні та на підборах: королева Максима станцювала на публічному заході

Королева Нідерландів відвідала відкриття соціально-культурного центру De Basis у Сусті.
Максима станцювала з постояльцями цього центру і мала, як завжди, дуже променистий вигляд. Королева приїхала на цю зустріч у синій сукні без рукавів з білим візерунком від улюбленого бренду Maison Natan, доповнивши аутфіт кремовими рукавичками та синіми туфлями-човниками зі шкіри на підборах від Gianvito Rossi.
Максимове волосся було зібране в низький пучок, вона зробила гарний макіяж і одягла сережки-висячки з синім камінням. На зап'ясті у Її Величності було кілька браслетів, на пальці перстень, а манікюр виконаний червоного кольору.
Королева запально потанцювала із жінками, які зібралися у центрі цього дня.
Монарша особа вже повернулася до роботи після літньої відпустки, яку Максима провела із сім'єю. Днями королева відвідала як почесна голову SchuldenlabNL (лабораторію з боргів) службу підтримки Geldzaken у Гаазі, де люди можуть отримати інформацію про свої доходи та витрати.
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