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У синій сукні та на шпильках: Стелла Маккартні отримала з рук короля Чарльза III почесний орден

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У синій сукні та на шпильках: Стелла Маккартні отримала з рук короля Чарльза III почесний орден

Стелла Маккартні / Фото: Associated Press

Британська дизайнерка Стелла Маккартні стала кавалером Ордену Британської імперії та отримала нагороду з рук короля Чарльза III на церемонії у Віндзорському замку.

Стелла отримала медаль за заслуги у сфері моди та сталого розвитку. 51-річна дизайнерка виступає за екологічно чисте виробництво одягу без продуктів тваринного походження. Нагороду вона отримала тільки зараз, хоча була відзначена ще на честь дня народження королеви Єлизавети II 2022 року.

Стелла Маккартні / © Associated Press
Стелла Маккартні / Фото: Associated Press

На церемонію дизайнерка приїхала у темній сукні з поясом на талії, чорних колготах, чорних туфлях на високих підборах і доповнила образ обідком на голові та вуаллю. У її вухах були лаконічні сережки, волосся вона зібрала у пучок і зробила максимально натуральний макіяж.

Нагадаємо, саме Стелла Маккартні є авторкою другої весільної сукні Меган, герцогині Сассекської, коли вона виходила заміж за принца Гаррі. У ній Меган тоді приїхала на весільний бенкет.

Весілля Меган та Гаррі / © Associated Press
Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
593
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