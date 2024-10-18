У синій сукні та під парасолькою: королева Камілла прибула з Чарльзом до Австралії

Король Чарльз та королева Камілла розпочали свій візит до Австралії, де проведуть наступні шість днів.

Сьогодні королівське подружжя зазнімкували після прибуття до аеропорту Сіднея, де їх зустрічала офіційна делегація. Королева Камілла віддала шану Австралії, одягнувши вбрання королівського синього кольору і була у креповій сукні від Fiona Clare, а також з австралійською плетеною брошкою та сірих замшевих туфлях, а в руках тримала маленьку сумку. Раніше ця брошка була подарована австралійським народом покійній королеві Єлизаветі II. Погода цього дня видалась дощовою, тому Її Величності довелося взяти парасольку.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз був у синьому смугастому костюмі, білій сорочці у смужку та з блакитною краваткою у принт кораблів. Монарх тримав у руках парасольку і періодично озирався, щоб переконатися, що з його дружиною все гаразд.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Незадовго до приземлення в Австралії в офіційному акаунті королівської родини опублікував відео, присвячене історичному візиту. У трихвилинному відео королівська пара опублікувала зворушливе повідомлення у соціальних мережах.

"Напередодні нашого першого візиту до Австралії, як короля і королеви ми з нетерпінням чекаємо на повернення до цієї прекрасної країни, щоб відсвяткувати надзвичайно багаті культуру та спільноти, які роблять її такою особливою. Побачимося там!".

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Пост був підписаний самим королем і королевою як "Чарльз R і Камілла R. — (де R латиною означає Rex — "король", а "R" у Камілли — Regina ("королева" латиною)".

Після візиту до Австралії королівське подружжя вирушить наступного тижня на Самоа.

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