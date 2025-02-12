У синій сукні та у кольє з колекції своєї бабусі: королева Камілла на вечері у Кларенс-гаусі

Нещодавно король Чарльз та королева Камілла організували звану вечерю в улюбленій заміській резиденції монарха – Гайгроув-гаус.
Королева Камілла з'явилася на ньому в синьому сукні з неглибоким V-подібним декольте від Fiona Clare, яку Її Величність вже носила багато разів, у неї у вухах були сережки з сапфіровим камінням, а на шиї кольє у вигляді змії Van Cleef & Arpels з колекції її бабусі.
Камілла любить цей ювелірний французький бренд і одягла браслет від нього на зап'ястя, а в руці тримала маленький чорний клатч. Її Величність зробила фірмове укладання та макіяж.
На прийомі також побувало подружжя Бекхемів. Вікторія сяяла у сукні свого власного дизайну та бренду, а її чоловік Девід в елегантному чорному смокінгу, білій сорочці та краватці-метелику.
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