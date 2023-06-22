У синій сукні та в ефектному капелюсі: Зара Тіндалл на королівських кінних перегонах

Дочка принцеси Анни – Зара Тіндалл – відвідала другий день кінних змагань на іподромі в Аскоті та обрала для свого виходу синьо-зелений ансамбль.

Цього разу на Зарі була темно-синя сукня з об'ємними рукавами три чверті та V-подібним вирізом на декольте та тонким ремінцем на талії від Laura Green. Взута вона була в сріблясті туфлі-човники на підборах від Dune London, в руках тримала плетений клатч теж сріблястого кольору від Anya Hindmarch.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара одягла контрастний зелений капелюх Juliette Botterill з бантом збоку, підібрала до образу сережки-висячки, кілька браслетів на зап'ястя і свій улюблений годинник. Макіяж на її обличчі був натуральним, а волосся зібране в низький пучок.

У перший день кінних змагань Зара Тіндалл з'явилася з чоловіком Майком, як і вчора, і була одягнена в сукню-сорочку ніжного салатового відтінку з тропічним квітковим принтом від бренду Leo Lin і взута в особливі туфлі.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

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