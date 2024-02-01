У синій сукні та в комплекті особливих прикрас: королева Летиція на дипломатичному прийомі

Королева Летиція та король Філіп VI організували прийом для дипломатичного корпусу у палаці Сарсуела у Мадриді.

51-річна королева Летиція сяяла цього вечора в темно-синій сукні з тафти в підлогу, з V-подібним вирізом і пишною спідницею і великим бантом на поясі. Це вбрання Летиція вже носила раніше на новорічному військовому параді 2022 року. Образ королева доповнила сережками та кольє з сапфірами, діамантами та перлами, подарованими їй на честь заручин королем Хуан Карлосом (батьком її чоловіка короля Філіпа VI) 2003 року. Також на зап'ясті Летиції виблискував діамантово-сапфіровий браслет.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Королева зробила гарне укладання та макіяж, що підкреслили її красу.

Разом із 56-річним королем Філіпом вона вітала гостей з усього світу у палаці Сарсуела в Мадриді – будинку королівського подружжя та офіційної робочої резиденції.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король був у чорному фраку, сірих смугастих штанях, білій сорочці та жилеті. Він також одягнув темно-синю краватку в дрібний білий горох, яка чудово гармоніювала із сукнею його дружини Летиції.

Saludo de los Reyes en el #CuerpoDiplomático acreditado en España en el Palacio Real de Madrid.



Vídeo complet en CasaRealTV: https://t.co/zPVCLPegAF pic.twitter.com/SPGuqyi9GA — Casa de SM el Rey (@CasaReal) January 31, 2024

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали вам 15 цікавих фактів, яких ви не знали про королеву Летицію.

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