У синій сукні та з бездоганним укладанням: королева Камілла влаштувала прийом у палаці

Королева Камілла організувала сьогодні прийом у Букінгемському палаці на честь перезапуску проєкту Wash Bags, який підтримує жертв сексуального насильства.

Королева Камілла із Зорою МакДермотт / Фото: Associated Press

На захід Її Величність приїхала у синій сукні, до якої прикріпила вже добре знайому нам брошку-бджолу, доповнила образ перлинними сережками-висячками та улюбленою золотою підвіскою у вигляді медальйону з ініціалами її онуків.

Також у королеви було бездоганне укладання та легкий макіяж на обличчі. Під час заходу вона виголосила промову, тому одягла окуляри для читання.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева висловила вдячність тим, хто підтримує жертв сексуального насильства. "Ваші історії і ваш досвід є життєво важливими інструментами, оскільки ми прагнемо домогтися змін: створити світ, в якому люди, ким би не були, і де б вони не знаходилися, не живуть у страху зазнати насильства. Як я часто чула від жертв, розповідь про пережите — один із ключових способів пережити це. Ділячись один з одним сьогодні, ми можемо зміцнити наш союз проти сексуального насильства у всіх його формах", — сказала королева.

Захід також відвідала і дружина екс-прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона – Керрі – яка зараз рідко з'являється у світському суспільстві через декретну відпустку. Вона була в красивій червоній сукні та шкіряних туфлях-човниках.

Королева Камілла та Керрі Джонсон / Фото: Getty Images

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