У синій сукні та з бездоганним укладанням: королева Камілла влаштувала прийом у палаці

Дружина короля Чарльза III продовжує активно працювати та виконувати свої королівські обов'язки.
Королева Камілла організувала сьогодні прийом у Букінгемському палаці на честь перезапуску проєкту Wash Bags, який підтримує жертв сексуального насильства.
На захід Її Величність приїхала у синій сукні, до якої прикріпила вже добре знайому нам брошку-бджолу, доповнила образ перлинними сережками-висячками та улюбленою золотою підвіскою у вигляді медальйону з ініціалами її онуків.
Також у королеви було бездоганне укладання та легкий макіяж на обличчі. Під час заходу вона виголосила промову, тому одягла окуляри для читання.
Королева висловила вдячність тим, хто підтримує жертв сексуального насильства. "Ваші історії і ваш досвід є життєво важливими інструментами, оскільки ми прагнемо домогтися змін: створити світ, в якому люди, ким би не були, і де б вони не знаходилися, не живуть у страху зазнати насильства. Як я часто чула від жертв, розповідь про пережите — один із ключових способів пережити це. Ділячись один з одним сьогодні, ми можемо зміцнити наш союз проти сексуального насильства у всіх його формах", — сказала королева.
Захід також відвідала і дружина екс-прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона – Керрі – яка зараз рідко з'являється у світському суспільстві через декретну відпустку. Вона була в красивій червоній сукні та шкіряних туфлях-човниках.
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