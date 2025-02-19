У синій сукні та з брошкою у вигляді серця: королева Камілла влаштувала прийом у Букінгемському палаці

Королева Камілла організувала прийом для співробітників, акторів та шанувальників Національного театру у Букінгемському палаці у Лондоні.
Камілла є покровителькою Національного театру від 2022 року. На прийом Її Величність прибула в елегантній темно-синій сукні, а у неї на грудях була пришпилена невелика брошка у вигляді серця.
Зачіска та макіяж королеви були класичними. Також вона носила заручальну каблучку і кілька браслетів та свій улюблений браслет Van Cleef & Arpels.
Нагадаємо, Камілла змінила на посаді покровительки Національного театру Меган Маркл, яка була відсторонена від цієї ролі після того, як 2020 року відмовилася від королівських обов'язків разом із чоловіком принцом Гаррі та переїхала до Америки.
Тим часом Меган Маркл учора заявила про запуск нового бренду та розповіла подробиці у своєму Instagram.
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