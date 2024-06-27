У синій сукні та з діамантовим метеликом на грудях: королева Камілла на заході у Букінгемському палаці

Король Чарльз та королева Камілла були присутні на прощанні з гостями з Японії – імператором Нарухіто та імператрицею Масако.
Королівське подружжя подякувало імператору та імператриці за візит під час їхньої фінальної зустрічі в Букінгемському палаці в Лондоні сьогодні.
76-річна Камілла одягла яскраво-синю сукню довжини міді, сірі замшеві туфлі-човники на підборах, була в перлинних сережках-висячках, а на грудях у неї була прикріплена діамантова брошка-метелик. Королева також одягла золотий ланцюжок з пластинчастою підвіскою з рубіном у центрі (камінь її місяця народження — липня) та ініціалами її онуків: Лола, Фредді, Еліза, Луї та Гас та з новим золотим ланцюжком з маленьким серцем. Макіяж та зачіска королеви були лаконічними.
Король Чарльз одягнув темно-синій костюм у смужку, білу смугасту сорочку та блакитну краватку в принт кораблів.
Королева потиснула руку імператору Нарухіто, сказавши: "До побачення, було так приємно бачити вас тут". А імператриця Масако поцілувала Каміллу в обидві щоки і так само попрощалася з королем Чарльзом.
Нагадаємо, раніше ми показували вам, у якому образі імператриця Масако з'явилася на банкеті в Букінгемському палаці.
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