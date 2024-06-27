У синій сукні та з діамантовим метеликом на грудях: королева Камілла на заході у Букінгемському палаці

Король Чарльз та королева Камілла були присутні на прощанні з гостями з Японії – імператором Нарухіто та імператрицею Масако.

Королівське подружжя подякувало імператору та імператриці за візит під час їхньої фінальної зустрічі в Букінгемському палаці в Лондоні сьогодні.

Король Чарльз III і королева Камілла з імператорським подружжям Японії / Фото: Associated Press

76-річна Камілла одягла яскраво-синю сукню довжини міді, сірі замшеві туфлі-човники на підборах, була в перлинних сережках-висячках, а на грудях у неї була прикріплена діамантова брошка-метелик. Королева також одягла золотий ланцюжок з пластинчастою підвіскою з рубіном у центрі (камінь її місяця народження — липня) та ініціалами її онуків: Лола, Фредді, Еліза, Луї та Гас та з новим золотим ланцюжком з маленьким серцем. Макіяж та зачіска королеви були лаконічними.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз одягнув темно-синій костюм у смужку, білу смугасту сорочку та блакитну краватку в принт кораблів.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева потиснула руку імператору Нарухіто, сказавши: "До побачення, було так приємно бачити вас тут". А імператриця Масако поцілувала Каміллу в обидві щоки і так само попрощалася з королем Чарльзом.

Король Чарльз III та королева Камілла з імператором Нарухіто та імператрицею Масако / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували вам, у якому образі імператриця Масако з'явилася на банкеті в Букінгемському палаці.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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