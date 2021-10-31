У синій сукні та з діамантовою брошкою: представлений новий портрет королеви Єлизавети II

У синій сукні та з діамантовою брошкою: представлений новий портрет королеви Єлизавети II

Публіці було представлено новий портрет королеви Єлизавети II.

Повнорозмірний портрет британської монархині з п'ятьма маками на грудях, намальований Дарреном Бейкером на честь 90-річчя Королівського британського легіону.

Він був продемонстрований публіці під час нещодавньої зустрічі принца Уельського Чарльза та герцогині Корнуолської Камілли з десятьма членами Королівського британського легіону (RBL) у Кларенс-хаусі.

Королева Єлизавета II / Associated Press

На портреті Єлизавета II зображена в красивій синій сукні, з діамантовою брошкою у вигляді банта на грудях, золотому годиннику, перлинному кольє і перлинних сережках. У королеви гарна зачіска та макіяж.

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