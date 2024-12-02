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У синій сукні та з гарним укладанням: принцеса Софія знялася для обкладинки відомого глянцю

У синій сукні та з гарним укладанням: принцеса Софія знялася для обкладинки відомого глянцю

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Дружина шведського принца Карла Філіпа – принцеса Софія – прикрасила обкладинку глянцю.

39-річна шведська принцеса з'явилася на обкладинці VOGUE Scandinavia. Софія виблискувала в розкішній синій сукні на широких бретельках і з пишним подолом. У неї було розпущене волосся, яке хвилями гарно лягало на спину, а на обличчі легкий макіяж. Позувала принцеса на природі.

Більше жодних подробиць знімання не розголошуються, можливо, на шанувальників чекає її інтерв'ю всередині журналу.

Принцеса Софія / ©
Принцеса Софія

Нагадаємо, зараз принцеса вагітна четвертою дитиною, яка має з'явитися на світ на початку 2025 року. Хто це буде – знову хлопчик або може дівчинка (у Софії та її чоловіка Карла Філіпа є троє синів ), не повідомляється. Пара тримає цю інформацію у секреті.

Принцеса Софія / © Getty Images
Принцеса Софія / Фото: Getty Images

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