У синій сукні та з гарним укладанням: принцеса Софія знялася для обкладинки відомого глянцю

Дружина шведського принца Карла Філіпа – принцеса Софія – прикрасила обкладинку глянцю.
39-річна шведська принцеса з'явилася на обкладинці VOGUE Scandinavia. Софія виблискувала в розкішній синій сукні на широких бретельках і з пишним подолом. У неї було розпущене волосся, яке хвилями гарно лягало на спину, а на обличчі легкий макіяж. Позувала принцеса на природі.
Більше жодних подробиць знімання не розголошуються, можливо, на шанувальників чекає її інтерв'ю всередині журналу.
Нагадаємо, зараз принцеса вагітна четвертою дитиною, яка має з'явитися на світ на початку 2025 року. Хто це буде – знову хлопчик або може дівчинка (у Софії та її чоловіка Карла Філіпа є троє синів ), не повідомляється. Пара тримає цю інформацію у секреті.
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