У синій сукні та з каблучкою, як у принцеси Уельської: королева Максима відвідала Францію

Королівська пара була присутня на міжнародній пам'ятній церемонії з нагоди 80-річчя "Дня Д" на пляжі Омаха в Сен-Лоран-сюр-Мер, в Нормандії. Операція "Дня Д" розпочалася 6 червня 1944 року на п'яти пляжах Нормандії на півночі Франції повітрям і морем і стала початком звільнення Західної Європи від нацистської Німеччини.

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Королева Максима одяглася в темно-синю сукню-пальто від Maison Natan, одягла плаский капелюх з широкими крисами і доповнила лук сапфіровими сережками-висячками та каблучкою із сапфіром, схожу на ту, яку носить принцеса Уельська. Взута королева була в сині туфлі-човники Gianvito Rossi. На зап'ястях у неї було кілька браслетів, волосся Її Величність зібрала в низький гарний пучок і зробила виразний макіяж.

На заході Максима була зображена поруч із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Королева Максима та король Віллем-Олександр у Нормандії / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський, нагадаємо, з'явився в Нормандії разом із дружиною Оленою, яка підібрала елегантний чорний аутфіт у поєднанні з блузкою кольору хакі, щоб вдало гармонувати із аутфітом чоловіка.

Володимир та Олена Зеленські у Нормандії / Фото: Associated Press

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