У синій сукні та з короною на грудях: королева Камілла на прийомі у палаці

Королева Камілла влаштувала прийом у Букінгемському палаці на честь переможців конкурсу есе Королівської Співдружності 2023 року QCEC.

Її Величність зустрілася з доктором Ліндою Юе, виконавчим головою Королівського товариства Співдружності, паном Джайлсом Брандретом, послом RCS, а також переможцями та фіналістами QCEC 2023 року.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла одягла темно-синю сукню-пальто від Anna Valentine, прикріпила до неї брошку "Імператорська корона" і доповнила образ улюбленими золотими підвісками на шиї, браслетом Van Cleef & Arpels та перлинними сережками-підвісками.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Її зачіска була, як завжди, бездоганною, а в макіяжі Камілла трохи зробила акцент на очах і губах, хоча цього разу не використовувала лайфгак, яким почала користуватися нещодавно.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Кількома днями раніше королева Камілла у смарагдовій сукні-пальті та з брошкою королеви Єлизавети II відвідала захід жінок-лідерок Співдружності в Мальборо-хаусі в Лондоні.

Читайте також: