У синій сукні та з красивим укладанням: герцогиня Камілла зібрала гостей на прийом

У синій сукні та з красивим укладанням: герцогиня Камілла зібрала гостей на прийом

Герцогиня Корнуольська зібрала гостей на заході, присвяченому книжкам.

Дама Антонія Фрейзер, дама Една О'Браєн та дама Джуді Денч відвідали прийом, влаштований герцогинею Корнуолською для читання книжок "Читального клубу герцогині Корнуольської".

Камілла була натхненна успіхом списків книжок для читання, опублікованих під час пандемії 2020 року, та організувала спеціальний клуб, де збирається з гостями читати різних авторів.

Герцогиня Корнуольська Каміла з гостями / Getty Images

На зустріч 74-річна герцогиня приїхала у лаконічній синій сукні з білими складками та коміром, зробила гарне укладання, одягла перлинні сережки, підвіску на шию та золотий браслет на зап'ястя.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Примітно, що всі гості герцогині були присутні на заході без масок, це пов'язано з вакцинацією. До речі, нещодавно Clarence House оголосив, що уряд попросив принца Чарльза та Каміллу відвідати Йорданію та Єгипет і здійснити поїздку країнами від 16 до 19 листопада 2021 року. Тож на нас чекає новий королівський тур.

Принц Чарльз та Камілла / Getty Images

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