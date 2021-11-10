У синій сукні та з макіяжем яскравіше звичайного: герцогиня Корнуольська відвідала службу

Герцогиня Корнуольська Камілла відвідала Поминальну службу в церкві Святої Нареченої у Лондоні.

Герцогиня Корнуольська - покровителька Гільдії Святої Нареченої, відвідала службу пам'яті журналістів, знімальної групи та допоміжного персоналу, які загинули на передовій.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

74-річна герцогиня приїхала на захід у синій сукні із золотими ґудзиками посередині, а зверху одягла свою улюблену чорну кейп-накидку. В руках у герцогині була маленька чорна сумка, взута вона була у високі замшеві чоботи і одягла шкіряні рукавички. Образ Камілли завершувало, як завжди, бездоганне укладання, сережки з перлинним камінням у вухах, макіяж на обличчі навіть більш насичений, ніж зазвичай. На грудях у Камілли була пришпилена брошка у вигляді червоного маку - символу пам'яті.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Вчора герцогиня Сассекська Меган брала участь у саміті і теж з'явилася на публіці в чорному ансамблі та з брошкою на грудях. І хоча Меган і Гаррі захотіли не мати нічого спільного з королівською сім'єю, герцогиня Сассекська чомусь дотримується традицій.

Меган Маркл

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