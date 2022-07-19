У синій сукні та з плетеною сумкою: герцогиня Корнуольська відвідала школу

Герцогиня Корнуольська демонструє вже третій образ під час триденного візиту з чоловіком Чарльзом до графств Девон та Корнуолл.

Сьогодні Її Високість відвідала школу Чарльстауна у Сент-Остеллі, Корнуолл. Герцогиня Корнуольська є покровителькою Silver Stories, благодійної організації, яка допомагає дітям читати телефоном літнім членам товариства, які можуть бути ізольовані або вразливі.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

75-річна Камілла сьогодні постала на публіці у блакитній сукні, в якій уже неодноразово виходила у світ. Взута герцогиня була у світло-бежеві туфлі на підборах, а в руках тримала плетену сумку.

Макіяж і зачіска у Камілли були класичні, а прикраси ті самі, які герцогиня одягала і вчора.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Днем раніше Її Високість відвідали вечірку в саду в Боконок-Хаус, присвячену 70-річчю принца Уельського як герцога Корнуольського. Герцог та герцогиня Корнуольські перебувають із триденним візитом у південно-західному регіоні.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Getty Images

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