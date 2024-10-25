У синій сукні та золотих туфлях: королева Летиція на галавечорі в Ов'єдо

Королева Летиція викликала фурор на концерті напередодні церемонії вручення премії принцеси Астурійської 2024 року.

Іспанська королева з'явилася на заході у синій сукні Roland Mouret довжини міді зі збірками на одному боці та драпуванням. Вбрання Летиція доповнила золотистим клатчем і туфлями Magrit на низьких підборах.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

У неї було розпущене волосся, на обличчі вечірній макіяж, а у вухах сережки-висячки з камінням, також Летиція доповнила образ своєю улюбленою каблучкою Coreterno.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На концерті Летиція з'явилася із чоловіком королем Філіпом VI, а також двома дочками – принцесою Леонор та інфантою Софією.

Принцеса Леонор та королева Летиція / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор з'явилася на концерті в розкішному образі, одягнувши чорний топ та спідницю-плісе.

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