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У синій сукні у різнокольоровий горох: ефектний вихід королеви Летиції

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У синій сукні у різнокольоровий горох: ефектний вихід королеви Летиції

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Іспанії Летиція відвідала захід у Мадриді, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров'я.

50-річна дружина Іспанського короля Філіпа VI сяяла сьогодні в темно-синій сукні у різнокольоровий горох, коли прибула до Impact Hub Piamonte у Мадриді.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція доповнила аутфіт червоними туфлями-човниками зі шкіри на підборах і клатчем в тон. Образ Її Величність доповнила трьома маленькими сережками-кільцями, макіяжем і гарним укладанням.

Також на пальці у Летиції традиційно була золота каблучка від Karen Hallam.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Минулого разу королева виходила у світ у своєму улюбленому сірому штанному костюмі, коли приїжджала на робочий захід у Мадриді.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
537
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