У синій сукні в принт та в компанії чоловіка: принцеса Марі-Шанталь провела вихідні на природі

На фото принц Павлос та принцеса Марі-Шанталь зображені десь на заході на свіжому повітрі. Вони сидять на тлі величезного дерева, притулившись одне до одного. Марі-Шанталь одягнена в бавовняну сукню-міді трапецієподібного силуету в принт від Erdem, у неї розпущене біляве волосся, а на зап'ясті масивний золотий браслет з ланцюгом. Вона поклала руку на ногу чоловіка, який був у темно-синьому костюмі, блакитній сорочці та з краваткою.

Нещодавно, нагадаємо, кронпара відсвяткувала 29-річну річницю від дня свого весілля і також поділилися кожен у своїх Instagram знімками.

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