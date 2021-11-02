У синій сукні від кутюр та з вечірнім укладанням: герцогиня Кетрін на прийомі з чоловіком

У синій сукні від кутюр та з вечірнім укладанням: герцогиня Кетрін на прийомі з чоловіком

Герцог і герцогиня Кембриджські вчора прибули до Глазго на 26-ту Конференцію Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату і відвідали кілька заходів.

Вдень пара побувала у спортивному центрі Alexandra Park Sports Hub, де зустрілася зі скаутами. А ввечері Вільям та Кейт прибули на прийом, організований для ключових учасників Sustainable Markets Initiative, а також переможців та фіналістів першої премії Earthshot Prize Awards на лікеро-горілчаному заводі Clydeside у Глазго.

Кейт і Вільям в Глазго / Associated Press

39-річна Кетрін одягла на вечірній захід синю сукню від Eponine з кутюрної колекції весна-літо 2020 із двома ґудзиками на талії та додала до аутфіту діамантові сережки, темно-сині замшеві туфлі на підборах та клатч їм у тон.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Герцогиня мала красиве вечірнє укладання і макіяж на обличчі.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Принц Вільям був у костюмі, синій краватці та білій сорочці. Пара перебувала у чудовому настрої, судячи з фотографій.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

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