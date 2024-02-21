У синій сукні з білим коміром: королева Камілла відвідала прийом у Кларенс-гаусі

Королева Камілла знову повернулася із Сандрінгема, де провела вихідні з королем Чарльзом, до Лондона.

Учора в їхній резиденції у Кларенс-гаусі Камілла провела прийом з нагоди 15-річчя благодійної організації з пошуку собак (MDD).

Під час прийому Її Величність зустрілася з клієнтами, у яких є собаки-помічники, навчені MDD попереджати їх про медичну подію, що наближається і може бути небезпечною для життя. Королева також зустрілася з прихильниками та піклувальниками благодійної організації та спостерігала за демонстрацією роботи собак.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла прибула на прийом у синій сукні з білим коміром від Fiona Clare, замшевих чоботях Russell & Bromley, у неї на шиї була підвіска Kiki Mcdonough та улюблений браслет Van Cleef & Arpels на зап'ясті. Також королева одягла перлинні сережки і свою заручальну каблучку.

У неї була її фірмова зачіска, легкий денний макіяж на обличчі і вона із задоволенням спілкувалася з гостями та з вихованцями, які також відвідали прийом.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Тим часом король Чарльз у Сандрінгемі проводив час із трьома своїми старшими онуками – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, які допомагали дідусеві підбадьоритися.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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