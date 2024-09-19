У синій сукні з квадратним декольте: принцеса Оранська на урочистій вечері

20-річна принцеса Катаріна-Амалія з'явилася на заході у синій сукні з атласного крепу від Alex Perry з квадратним вирізом на декольте та невеликим шлейфом, який доповнила гостроносими туфлями-човниками від Gianvito Rossi на підборах.

Амалія зібрала волосся, одягла сережки-висячки та дорогоцінний чокер на шию, а також зробила легкий макіяж. У принцеси був світлий манікюр і кілька каблучок з камінням на пальцях, а в руках вона тримала синій клатч, що ідеально пасував до її сукні.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Також раніше ми показували, як принцеса пройшлася червоною доріжкою, вийшовши із золотої карети у сукні смарагдового кольору Safiyaa з кейпнакидкою, із золотим клатчем Jacquemus та з чорними рукавичками, коли прямувала на відкриття державного парламенту в Гаазі разом зі своїми батьками.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

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