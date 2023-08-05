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У синій сукні з мереживом: розкішна королева Сільвія відвідали Зальцбурзький фестиваль

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У синій сукні з мереживом: розкішна королева Сільвія відвідали Зальцбурзький фестиваль

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

79-річна жінка мала елегантний та святковий вигляд.

4 серпня відбувся щорічний літній музичний фестиваль у австрійському місті Зальцбурзі – батьківщині Вольфганга Амадея Моцарта. У програму заходу традиційно входять, головним чином, концерти академічної музики та музично-театральні вистави. Серед гостей заходу з'явилася шведська королівська родина — король Карл XVI Густав та його дружина королева Сільвія.

Королева Сильвія та король Карл XVI Густав / © Getty Images
Королева Сильвія та король Карл XVI Густав / Фото: Getty Images

Її Величність віддала цього разу перевагу вбранню у синьому кольорі — довгій сукні з мереживом і вишивкою лелітками. Доповнили цей вечірній образ чорний клатч з туфлями, а також білий трикотажний палантин, який королева тримала в руках.

Також Сільвія зробила улюблене укладання, макіяж і одягла прикраси з перлів: багатошарове намисто, сережки та брошку. Також на руках вона мала кілька браслетів.

Королева Сільвія / © Getty Images
Королева Сільвія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
386
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