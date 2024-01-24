У синій сукні з оголеною спиною: ефектний вихід королеви Матильди на публіку

Королева Бельгії викликала фурор красивим образом на урочистому прийомі.
Її Величність королева Матильда та Його Величність король Філіп вітали на прийомі керівників європейських інститутів та постійних представників, акредитованих при Європейському Союзі у Брюсселі.
Королева Матильда одягла синю сукню від Maison Natan з вирізом на спині, яку поєднувала з чорними оксамитовими туфлями-човниками на підборах та мініатюрним клатчем. Образ Її Величності доповнювало її фірмове укладання та легкий макіяж на обличчі, у вухах були сережки-висячки з синім камінням, а на зап'ясті кілька золотих браслетів та годинник.
Король Філіп віддав перевагу цього вечора чорному класичному костюму, білосніжній сорочці і краватці в принт.
Варто зазначити, що синій колір дуже пасує королеві Матильді. Саме в цій сукні вона вже з'являлася на публіці минулої осені, коли відвідувала разом із чоловіком зустріч із бельгійськими мерами перед прийомом на честь мерів міст та муніципалітетів у королівському замку Лакен-Лакен у Брюсселі.
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