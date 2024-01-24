У синій сукні з оголеною спиною: ефектний вихід королеви Матильди на публіку

Її Величність королева Матильда та Його Величність король Філіп вітали на прийомі керівників європейських інститутів та постійних представників, акредитованих при Європейському Союзі у Брюсселі.

Королева Матильда одягла синю сукню від Maison Natan з вирізом на спині, яку поєднувала з чорними оксамитовими туфлями-човниками на підборах та мініатюрним клатчем. Образ Її Величності доповнювало її фірмове укладання та легкий макіяж на обличчі, у вухах були сережки-висячки з синім камінням, а на зап'ясті кілька золотих браслетів та годинник.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Король Філіп віддав перевагу цього вечора чорному класичному костюму, білосніжній сорочці і краватці в принт.

Варто зазначити, що синій колір дуже пасує королеві Матильді. Саме в цій сукні вона вже з'являлася на публіці минулої осені, коли відвідувала разом із чоловіком зустріч із бельгійськими мерами перед прийомом на честь мерів міст та муніципалітетів у королівському замку Лакен-Лакен у Брюсселі.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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