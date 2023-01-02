У синій сукні з вирізами на рукавах: Джилл Байден одягла своє улюблене вбрання на вечерю

Перша леді мала приголомшливий та елегантний вигляд у цьому образі.

Перед Новим роком президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден потрапили до об'єктиву фотографів, коли йшли на борт Marine One. Тоді подружжя з сім'єю вирушило на острів Санта-Крус у Карибському морі, щоб зустріти там 2023 рік.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Однак повністю усамітнитися президентській родині не вдалося, адже після вечері, 30 грудня, їх сфотографували папараці. Того вечора президент та перша леді провели час у ресторані Savant. Разом із ними були їхні онуки.

Для вечері перша леді одягла синю шовкову сукню від бренду Lapointe. Це довге вбрання було однотонним, а ось рукави прикрашали незвичайні вирізи.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Образ перша леді доповнила шпилькою у волоссі, макіяжем та кількома ювелірними прикрасами.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Президент же був одягнений досить невимушено, оскільки на ньому була смугаста сорочка блакитного кольору, сірий костюм, а от краватку він вирішив не одягати. Фотографам пара мило усміхалася, доки йшла до машини.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

А щодо самої сукні, то одягає перша леді її вже не вперше. Раніше вона з'являлася в такому вбранні на кількох заходах і у нього був вишитий соняшник на манжеті. Таким чином вона показувала свою підтримку Україні.

Джилл Байден, на її манжеті вишитий квітку / Фото: Associated Press

Однак, схоже, що це інша модель вбрання, оскільки вишивки на манжеті воно більше не має.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

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