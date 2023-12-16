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У синій трикотажній туніці: 85-річна принцеса Нідерландів з'явилася на невеликому заході у палаці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У синій трикотажній туніці: 85-річна принцеса Нідерландів з'явилася на невеликому заході у палаці

Принцеса Беатрікс / Фото: Getty Images

Колишній королеві Нідерландів та матері чинного короля Віллема-Олександра – принцесі Беатрікс – вручили календар.

15 грудня, на День Королівства, принцеса Нідерландів Беатрікс отримала перший так званий Календар Королівства. Це сталося у палаці Нордейнде, де вона також зустрілася з його творцями.

Календар був створений студентами Гаазького університету прикладних наук, які вивчають питання Королівства, у співпраці з Голландським Карибським природним альянсом та Міністерством внутрішніх справ та відносин із Королівством. Календар принцесі вручили, оскільки вона покровителька Голландського Карибського природного альянсу. Гроші від продажу календаря надійдуть до цієї організації.

На захід 85-річна Беатрікс одягла вбрання в улюбленому стилі – вільну туніку з рукавами три чверті, класичні чорні штани та зручні туфлі. Також мати чинного короля Нідерландів зробила об'ємну зачіску та завершила образ прикрасами.

Принцеса Беатрікс / © Getty Images
Принцеса Беатрікс / Фото: Getty Images

Також знімки із заходу показали і на офіційній сторінці королівської родини у Instagram.

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Дата публікації
Перегляди
465
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