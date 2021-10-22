У синій туніці і білих кюлотах: красивий вихід королеви Ранії

Королева Ранія відвідала виставку дизайну фонду "Річки Йордан".

Її Величність мала приголомшливий вигляд в синьо-білому ансамблі. На ній була синя туніка, білі штани-кюлоти, сині туфлі-човники і жовта сумка від бренду Loewe, взута королева Йорданії була сині туфлі-човники на підборах від Dior. Її жіночний образ підкреслювало красиве укладання хвилями, насичений макіяж на обличчі і кілька каблучок на пальцях. Також під час спілкування з гостями Ранія одягла захисну маску.

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"Спасибі всім жінкам, які вклали стільки серця і наполегливої праці в ці чудові продукти, а також всім прихильникам і друзям фонду", — заявила королева під час виставки.

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