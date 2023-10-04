У синій вовняній сукні: королева Матильда обрала гарний лук для публічного заходу

Королева Матильда вчора продемонструвала розкішний аутфіт у сукні насичено-синього кольору.
Королева разом із чоловіком королем Філіпом вирушила на зустріч з бельгійськими мерами перед прийомом на честь мерів міст та муніципалітетів у королівському замку Лакен-Лакен у Брюсселі.
50-річна королева обрала для виходу синю вовняну сукню довжини міді від Natan Couture, доповнивши її туфлями-човниками на підборах, золотими браслетами на зап'ясті, зробивши укладання та макіяж.
До замку король і королева йшли бруківкою і було помітно, як Матильді не зручно у взутті на підборах. Але вона тримала свого чоловіка під руку. Філіп, до речі, теж обрав синій костюм, а до нього підібрав білу сорочку та строкату краватку.
Днем раніше Матильда у сукні без рукавів та з поясом на талії відвідала медичний заклад у Брюсселі.
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