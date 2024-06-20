У синьо-білому луку: принцеса Анна зачарувала елегантним образом на перегонах

73-річну королівську принцесу заскочили фотографи у другий день Royal Ascot.

Дочка королеви Єлизавети II цього разу мала дуже елегантний вигляд, одягнувшись у білий жакет із синім окантуванням та темно-синю пряму спідницю довжини до колін. Анна доповнила образ крислатим біло-синім капелюхом з великою квіткою, синіми рукавичками та туфлями на невисоких підборах.

Принцеса також взяла з собою сумку на ремінці-ланцюжку, одягла сережки з перлинними підвісками та золотий ланцюжок із діамантами на шию. Волосся зібрала у свою фірмову зачіску та підкреслила помадою губи.

Принцеса Анна та її дочка Зара Тіндалл на перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

Анну сфотографували в компанії її дочки Зари Тіндалл, яка теж мала чудовий вигляд в красивій квітковій сукні Anna Mason London і взута в замшеві туфлі на високих підборах від Emmy London.

Зара і Майл Тіндалли / Фото: Getty Images

Також кінні змагання в Аскоті відвідав учора принц Вільям. Його фотографи заскочили в компанії тещі Керол Міддлтон.

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