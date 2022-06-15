У синьо-жовтих кольорах: Джо Байден і Ненсі Пелосі на заході у Білому домі

Образи американських політиків символізували український стяг.
Днями президент США Джо Байден підписав документ про "Комісію з вивчення можливого створення Національного музею азіатсько-тихоокеанської історії та культури Америки" у Східній кімнаті Білого дому.
На заході була присутня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона обрала для свого ділового образу жовтий штанний костюм та білий топ.
На руці у неї був синьо-жовтий браслет, який вона носить від початку повномасштабної війни Росії проти України.
Фотографи зазнімкували, як Пелосі стояла поряд із Байденом, який був одягнений у темно-синій костюм. Разом їхні образи символізували український синьо-жовтий прапор.
Не знаємо, випадковість це чи ні, але ми дякуємо американським політикам за підтримку.
Нагадаємо, раніше Пелосі на зустрічі з Трюдо з'явилася у блакитній сукні з перфорацією на прихованих ґудзиках.
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