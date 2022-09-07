У синьо-жовтих кольорах: Наталія Нагорна та Ганна Зайцева, яка вижила на "Азовсталі", відвідали Венеційський кінофестиваль

На червону доріжку одного з головних кінозаходів у світі разом із зірками та режисерами вийшли військова кореспондентка ТСН Наталія Нагорна. У цій документальній картині, як і на червоній доріжці заходу, журналістка з'явилася разом із Ганною Зайцевою, якій вдалося вижити на "Азовсталі".

У бомбосховищі Ганна та її шестимісячний син провели 65 днів. Її чоловік, колишній військовий, приєднався до "Азова" і зараз перебуває у російському полоні в Оленівці. Дівчина пройшла фільтрацію, але їй вдалося сховати карту пам'яті із записами того, що відбувалося у бомбосховищі, ці кадри увійшли до документального фільму Афінеєвського.

Для червоної доріжки Наталя та Ганна вибрали сукні у патріотичних кольорах. На Нагорній була жовта сукня-вишиванка, візерунок у вигляді троянд на якій був виконаний синіми нитками. Доповнила свій образ кореспондентка 1+1 жовтими кедами та безліччю підвісок на шиї.

Наталія Нагорна, Ганна Зайцева та Євген Афінеєвський / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Наталя розгорнула прапор України.

Наталія Нагорна, Ганна Зайцева та Євген Афінеєвський / Фото: Associated Press

Ганна ж одягла елегантну довгу сукню, яку прикрашала флористична вишивка в жовтих і синіх нитках. Доповнили образ зачіска та сріблясті туфлі-човники.

Наталія Нагорна, Ганна Зайцева, Євген Афінеєвський, Аліна Байкова / Фото: Associated Press

Також прем'єру фільму відвідала ще одна відома українка - супермодель Аліна Байкова. Для заходу вона обрала прозорий лук у червоному кольорі, а в руці також тримала прапор України, з яким ми її вже бачили на червоній доріжці у Каннах.

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