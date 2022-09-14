У синьо-жовтих вбраннях і з українськими стрічками: депутатки Європарламенту продемонстрували підтримку України

Євродепутатки з'явилися на виступі Урсули фон дер Ляєн у синьо-жовтих луках.
Сьогодні, 14 вересня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила у Європарламенті у Страсбурзі з доповіддю про становище ЄС.
Це політична традиція - щороку у вересні очільник Єврокомісії виступає з такою доповіддю на пленарній сесії Європейського парламенту.
Фон дер Ляєн запросила на цей захід Олену Зеленську, яка стала першою почесною гостею від України на такому засіданні Європарламенту.
У доповідь Урсула говорила про відповіді ЄС на збройну агресію Росії проти України, зокрема: санкції щодо РФ, фінансова та гуманітарна допомога Україні, підтримка переміщених осіб, збільшення інвестицій в оборону країн ЄС). Вона говорила також про енергетичну безпеку - реалізацію плану REPowerEU щодо поступової відмови від російських енергоносіїв.
Фон дер Ляєн та інші депутатки Європарламенту з'явилися на засіданні у символічних синьо-жовтих образах. Хтось одягнув сині костюми і жовті сорочки, хтось сині жакети і жовті топи чи сукні, а хтось – жовті жакети і сині сукні. До вбрань політикині прикріпили синьо-жовті стрічки. Таким чином вони продемонстрували свою підтримку Україні.
Урсула поєднала синій топ і жовтий жакет із накладними кишенями.
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