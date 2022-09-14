У синьо-жовтих вбраннях і з українськими стрічками: депутатки Європарламенту продемонстрували підтримку України

Сьогодні, 14 вересня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила у Європарламенті у Страсбурзі з доповіддю про становище ЄС.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Це політична традиція - щороку у вересні очільник Єврокомісії виступає з такою доповіддю на пленарній сесії Європейського парламенту.

Фон дер Ляєн запросила на цей захід Олену Зеленську, яка стала першою почесною гостею від України на такому засіданні Європарламенту.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн і Олена Зеленська / Фото: Getty Images

У доповідь Урсула говорила про відповіді ЄС на збройну агресію Росії проти України, зокрема: санкції щодо РФ, фінансова та гуманітарна допомога Україні, підтримка переміщених осіб, збільшення інвестицій в оборону країн ЄС). Вона говорила також про енергетичну безпеку - реалізацію плану REPowerEU щодо поступової відмови від російських енергоносіїв.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Фон дер Ляєн та інші депутатки Європарламенту з'явилися на засіданні у символічних синьо-жовтих образах. Хтось одягнув сині костюми і жовті сорочки, хтось сині жакети і жовті топи чи сукні, а хтось – жовті жакети і сині сукні. До вбрань політикині прикріпили синьо-жовті стрічки. Таким чином вони продемонстрували свою підтримку Україні.

Скрин

Фото: Getty Images

Урсула поєднала синій топ і жовтий жакет із накладними кишенями.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

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