У синьо-жовтій краватці: американський політик висловив підтримку Україні яскравим аксесуаром

Так Макконнелл з'явився після свого візиту до Києва, де він зустрічався з президентом України.

Американський політик-республіканець, сенатор США від штату Кентуккі від 1985 року і лідер меншості в сенаті, Еддісон Мітчелл Макконнелл III з'явився перед журналістами у синьо-жовтій краватці.

Мітч Макконнелл / Фото: Associated Press

Раніше у своїй промові перед сенаторами політик сказав, що був "натхненний" видовищем того, наскільки хоробро і рішуче українці єдиним фронтом стали пліч-о-пліч перед обличчям агресії.

Мітч Макконнелл / Фото: Associated Press

"Путін, мабуть, думав, що деякі українці вітатимуть вторгнення російських військ. Натомість і україномовні, і російськомовні українці об'єдналися для захисту своєї суверенної країни, — заявив Макконнелл. — Деякі передбачали, що Україна впаде через кілька днів, а Росія увірветься прямо в Київ. Це теж було неправдою. Україна сильна, і Київ залишається в руках України, і життя нормалізується, попри загрозу, що зберігається"

Нагадаємо, що в Україну Макконнелл приїжджав 14 травня та зустрічався з президентом Зеленським.

Мітч Макконнелл та Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

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