У синьо-жовтій краватці і з маленьким онуком у костюмі: Джо Байден приїхав до Південної Кароліни

Президент США з родиною приїхав у відпустку.

Президент США Джо Байден разом із родиною відправився у відпустку на приватний острів Кіава у Південній Кароліні.

Фотографи зазнімкували, як із літака разом із Байденом вийшла його дружина Джилл Байден, син Гантер Байден з дружиною Мелісою Коен та їхнім 2-річним сином Бо.

Джо Байден з родиною / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і синьо-жовту краватку – у колір українського прапора.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Маленького Бо теж одягли у темний піджак і штани. І, коли він стояв біля свого дідуся, то мав вигляд його маленької копії.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Фотографи зробили цікавий кадр, коли подружжя Байденів біля літака махали військовим, а їхній онук це побачив і теж почав махати – це бул дуже мило.

Джо Байден з родиною / Фото: Associated Press

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