У синьо-жовтій квітковій блузці: перша міністерка Шотландії виступила перед пресою

Нікола Стерджен з'явилася на публіці у блузці у колір українського прапора.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен в межах свого візиту до міста Брідж оф Аллан виступила перед журналістами. Туди вона приїхала на заходи, які тривать на честь Тижня клімату у Шотландії.

Там політикиня постала у чорному костюмі, який складався із прямих вкорочених штанів і жакету із золотими ґудзиками, і у жовтій блузці із синім флористичним принтом. До речі, нині багато світових політиків носять вбрання синьо-жовтих кольорів на знак підтримки України.

Нікола Стерджен / Фото: Getty Images

Свій діловий аутфіт Нікола доповнила чорними замшевими туфлями. Волосся вона уклала, зробила макіяж із чорними стрілками на повіках, вуха прикрасила золотими сережками, а руки – срібними браслетами.

Нагадаємо, нещодавно президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн та інші депутатки Європарламенту з'явилися на засіданні у символічних синьо-жовтих образах. Хтось одягнув сині костюми і жовті сорочки, хтось сині жакети і жовті топи чи сукні, а хтось – жовті жакети і сині сукні. До вбрань політикині прикріпили синьо-жовті стрічки.

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