У синьо-жовтій сукні-вишиванці: перша заступниця міністра закордонних справ України у патріотичному образі приїхала до Індії

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова з офіційним візитом відвідала Нью-Делі. В Індії вона зустрілася із заступником міністра закордонних справ країни Санджаєм Вермою.

Там Еміне з'явилася у патріотичному образі. На ній була синьо-жовта сукня-вишиванка від української дизайнерки Юлії Магдич із пишними рукавами і жовтим поясом на талії із синіми китицями.

Еміне Джапарова / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила білими туфлями та білим клатчем-сумкою.

Еміне Джапарова / Фото: Associated Press

Джапарова зробила гарне укладання з локонами і ніжний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки, на шиї – червоний кулон у вигляді серця на тонкому ланцюжку, а на руці – синьо-жовта нитка-браслет.

Еміне Джапарова / Фото: Associated Press

Еміне Джапарова / Фото: Associated Press

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