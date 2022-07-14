У синьо-жовтій сукні з квітами: королева Єлизавета II дала аудієнцію

Королева Єлизавета II продовжує виконувати свої королівські обов'язки з Віндзорського замку. Вчора Її Величність дала чергову віртуальну аудієнцію.

День тому королева Єлизавета ІІ разом із сином принцом Чарльзом вручила нагороди - Георгіївський хрест представникам Національної служби охорони здоров'я чотирьох країн під час особистої аудієнції у Віндзорському замку.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

А наступного дня провела віртуальну зустріч. Її Величність провела зустріч із Верховним комісаром Королівства Есватині та Верховним комісаром Кооперативної Республіки Гайана. Вони прибули до Букінгемського палацу, де поговорили з королевою, яка перебуває у резиденції у Віндзорському замку.

Її Величність знову була одягнена у жовту сукню з синіми квітами, доповнила образ тонкою перлинною ниткою та перлинними сережками, стилістка Анджела Келлі допомогла їй зробити зачіску та макіяж із улюбленою рожевою помадою на губах.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Єлизавета II усміхалася і мала чудовий вигляд. Незабаром монархиня вирушить на літні канікули, які вона зазвичай проводить у замку Балморал, у Шотландії.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми показували знімання від папараці, як герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми на гелікоптері вирушили на канікули.

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