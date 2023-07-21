У синьо-жовтій вишиванці і метелику: пес Патрон показав, як відсвяткував свій день народження з друзями

Вчора, 20 липня, відомий пес-сапер Патрон святкував свій день народження. Йому виповнилося 4 роки. З цієї нагоди собака опублікував святкові знімки, на яких він постав в ошатному образі.

На собаці була патріотична вишиванка – жовта сорочка з синім коміром і синьо-жовтою вишивкою, на шиї у нього була синьо-жовтий метелик.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Патрон поділився історією знайомства зі своїм господарем Михайлом.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Не дуже пам'ятаю свій перший рік, лише спалахи такі. Спалах – мене облизує мама. Спалах – я граюсь з братиками і сестричками. Спалах – я в обіймах якогось чудового хлопчика, а біля нього такий високий чоловік у формі з добрющими очима. То був Михайло, який лишень повернувся з АТО, і поїхав з сином виконати найбільше його бажання на той час: мати пса на ім'я Патрон.

(Ну потім спалах – і я чогось гризу все, що бачу, досі не можу забути це знайомство з дружиною Михайла. Прости мені).

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона



Але я чітко пам'ятаю майже кожен день останніх 1,5 року. Початок повномасштабного вторгнення, як ворог поливав моє місто палаючими кулями. Тоді в мені щось перевернулось. Я наче відчув разом зі всіма українцями ось це Е нііі, так не буде". І почав теж свою боротьбу", – розповів пес-піротенхнік.



Ще собака зізнався, що він мріє про "Перемогу та чисту від мін Україну, щоб більше ніколи не було війни ніде у світі".

Крім того, собака-сапер показав, як він відсвяткував свій день народження. Патрон запросив своїх друзів-собак на пікнік на природі, воони веселилися і їли смаколики.

"Запросив кількох друзів, гарно посиділи, попоїли, порозповідали жартики про котів і пташок. Том чомусь з нами не пішов, сказав, що має важливіші справи, ніж сидіти у клубі слини та гавкотіння.

Все з‘їсти нам не дали, звісно. Бо сказали поділитись з дворовими собачками і котиками. То поки йшли з вечірки – всіх пригощали. Ще трішки залишилось, то Вєні повезу на вихідних в село", - написав у дописі Патрон.

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