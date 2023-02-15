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У синьо-жовтому пальті та зі скромною зачіскою: принцеса Анна приїхала до Нової Зеландії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1583
Час на прочитання
1 хв
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У синьо-жовтому пальті та зі скромною зачіскою: принцеса Анна приїхала до Нової Зеландії

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Принцеса Анна відвідала захід у Новій Зеландії, супроводжував її чоловік сер Тімоті Лоуренс.

Водночас вони відвідали службу пам'яті у Національному військовому меморіалі Пукеаху у Веллінгтоні. Королівська принцеса вирушила до Нової Зеландії на прохання Королівського новозеландського корпусу зв'язку армії Нової Зеландії, головнокомандувачем якого вона є, щоб бути присутньою на святкуванні його 100-річчя. Востаннє Анна відвідувала країну 2010 року.

Принцеса Анна з чоловіком Тімоті Лоуренсом / © Getty Images
Принцеса Анна з чоловіком Тімоті Лоуренсом / Фото: Getty Images

72-річна Анна була одягнена в синьо-жовте пальто, під яке підібрала сукню до тону, взута в лаконічні чорні туфлі на невисоких підборах, а на плечі у неї висіла сумка на тонкому ремінці.

На руках у Анни були рукавички теж темно-синього кольору, а з аксесуарів вона вибрала брошку у вигляді вінка. Золотий ланцюг та скромні перлинні сережки були у принцеси у вухах, а зачіска і макіяж - типовими для принцеси, адже в цьому питанні Анна явно не прихильниця експериментів.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1583
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