У синьо-жовтому вбранні: дружина Олексія Резнікова Юлія Зорій підняла важливу тему

Дружина міністра оборони України поділилася з підписниками у Instagram кадром у гарному синьо-жовтому вбранні.

Юлія Зорій – телеведуча та психологиня. На своїй сторінці у соцмережі вона зазвичай ділиться кадрами з робочих буднів та особистого життя, але нещодавно вирішила написати пост на важливу тему, яка стосується жінок, що залишили Україну разом зі своїми дітьми. Юлія зазначила, що їй дуже боляче читати звинувачення одних жінок іншим за те, що хтось поїхав та відвіз своїх дітей у безпечне місце.

Пост вона доповнила знімком у патріотичному вбранні, в якому поєднала синю кофту та жовту спідницю.

"Те емоційне напруження, яке всі ми сьогодні маємо, виклик не з легких для нашої психіки. Рівень стресу надпотужний. Це факт. Витримати його важко. Хтось впадає в апатію, хтось в агресію, хтось в дію, хтось у звинувачення. Так от про звинувачення. Мені дуже боляче читати звинувачення одних жінок до інших. За те, що хтось виїхав і вивіз себе і своїх дітей у безпечне місце: "Чому тобі не соромно? От ти виїхала зі своїми, а я лишилася тут з дітьми! Бо це моя земля. Бо я не боягузка!".

Скажіть мені відверто, а чому має бути соромно мамі за те, що їй страшно за своїх дітей? Чому їй має бути соромно за те, що вона рятує своїх дітей? Рятує їхнє життя і психіку (яка і так уже постраждала навіть якщо люди виїхали на самому початку війни і діти чули вибухи десь далеко, наприклад). Ви думаєте дитячій вразливій психіці цього недостатньо? Чи діти не надтонко відчувають психологічний стан батьків/мами і це вже дуже сильний удар для них? 5 річна донька моєї подруги посивіла у мене на очах за 3 дні… Хоча виглядала спокійною, гралася. А що коїлося в тій маленькій голівці мені страшно навіть уявити…

Так от. Чому жінці має бути соромно за те, що їй страшно? Неважливо є у неї діти чи немає. Чому має бути соромно?! Біжи або бийся - базова захисна реакція психіки. Це не про зраду, а про виживання. Чому вона має нехтувати цим базовим налаштуванням? Прийняли ви рішення залишилися чи поїхати - це лише ваш вибір. Ніхто не має права засуджувати ваші дії. (Окрім, звичайно, прямої небезпеки, коли є безпосередня загроза вашому життю і життю ваших дітей, коли вас наполегливо просять евакуюватися, щоб врятувати).

Замість підтримки і злагодженості заради життя і здоров’я дітей, ми сваримося і розводимо чвари. Нашим дітям жити далі. І жити вони мають здоровими і неушкодженими, як фізично так і морально. І лише від нас залежить буде це так чи ні. Це лише наша відповідальність.

Я точно знаю одне, кожна з вас хоче бачити своїх дітей щасливими. Давайте діяти для них і заради них. Вони точно краща версія нас. І це прекрасно. Як сказала моя подруга: "Я не хочу , щоб мої діти увійшли в статистику, щоб за ними плакали, щоб вони були доказом проти нелюдів і їхніх злочинів". І з нею важко не погодитися…"

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