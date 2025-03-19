У синьо-золотій сукні та сапфірових прикрасах: королева Максима відвідала державний банкет

Король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали державний бенкет під час свого триденного візиту до Кенії.

Королівська пара Нідерландів була присутня на банкеті, організованому президентом Кенії Вільямом Руто і першою леді Рейчел Рут у Державній резиденції в Найробі.

Її Величність королева з'явилася на банкеті в синьо-золотистій сукні від нідерландського бренду Claes Iversen з гіпюровим мереживом на подолі, яку вже носила раніше і доповнила образ сапфіровими та діамантовими прикрасами. На талії у королеви була пришпилена діамантова брошка з сапфіром, а на голові була та сама сапфірова тіара, яку носила її дочка принцеса Катаріна-Амалія на банкет з нагоди 18-річчя принца данського Крістіана. Образ королеви доповнювали сапфірово-діамантові сережки-висячки, браслет і каблучка з таким самим каменем. Її Величність зробила виразний макіяж очей і трохи підкреслила губи.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з президентським подружжям Кенії / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр з'явився на банкеті в чорному смокінгу, який носив із ідеальною білою сорочкою та краваткою-метеликом.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, королівське подружжя відвідало церемонію привітання в Державній резиденції в Найробі, де Максима сяяла в сукні Natan Couture, поділ якої був прикрашений пір'ям і доповнила його капелюхом з широкими крисами Maison Delvigne, а також великими сережками Luz Cam.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з президентським подружжям Кенії / Фото: Getty Images

Читайте також: