У синьому джемпері та джинсах: який вигляд має у повсякденному житті молодша дочка королеви Летиції

17-річна інфанта Софія відвідала разом із сестрою принцесою Леонор та батьками село Сотрес у Кабралесі.
Цього року саме це село отримало премію принцеси Астурійської. Премія присуджується місту або селу в Астурії, яка видатним чином відзначилося у захисті та збереженні свого природного середовища, своєї історичної та культурної спадщини.
Ми вже показували образи королеви Летиції, яка обрала для цього виходу у світ чорні штани та затишне пальто з шарфом на шиї, а також її старшої дочки принцеси Леонор, що одягла джинси, джемпер та пальто.
Інфанта Софія була у синьому джемпері та синіх джинсах-кльош. Її довге русяве волосся було розпущене і красиво спадало на плечі. У макіяжі Софія зовсім трохи зробила акцент на очах і бальзамом підкреслила губи.
На самій церемонії вручення нагород в Ов'єдо дівчина з'явилася в золотому жакеті, чорному топі та широких чорних штанях.
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