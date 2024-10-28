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У синьому джемпері та джинсах: який вигляд має у повсякденному житті молодша дочка королеви Летиції

У синьому джемпері та джинсах: який вигляд має у повсякденному житті молодша дочка королеви Летиції

Інфанта Софія / Фото: Getty Images

17-річна інфанта Софія відвідала разом із сестрою принцесою Леонор та батьками село Сотрес у Кабралесі.

Цього року саме це село отримало премію принцеси Астурійської. Премія присуджується місту або селу в Астурії, яка видатним чином відзначилося у захисті та збереженні свого природного середовища, своєї історичної та культурної спадщини.

Інфанта Софія / © Getty Images
Інфанта Софія / Фото: Getty Images

Ми вже показували образи королеви Летиції, яка обрала для цього виходу у світ чорні штани та затишне пальто з шарфом на шиї, а також її старшої дочки принцеси Леонор, що одягла джинси, джемпер та пальто.

Інфанта Софія була у синьому джемпері та синіх джинсах-кльош. Її довге русяве волосся було розпущене і красиво спадало на плечі. У макіяжі Софія зовсім трохи зробила акцент на очах і бальзамом підкреслила губи.

На самій церемонії вручення нагород в Ов'єдо дівчина з'явилася в золотому жакеті, чорному топі та широких чорних штанях.

Іспанська королівська родина на церемонії Астурійської принцеси / © Getty Images
Іспанська королівська родина на церемонії Астурійської принцеси / Фото: Getty Images

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