У синьому джемпері та квітковій спідниці: принцеса Естель сходина на ярмарку з батьком

Чоловік кронпринцеси Вікторії та його 12-річна дочка відвідали @marketartfair у Юргордені у Стокгольмі. На ярмарку представлено роботи близько сотні скандинавських художників.

У Instagram шведської королівської родини показали кілька кадрів із заходу, їх зробив фотограф Жан Лапен.

Принцеса Естель була в короткому кобальтовому джемпері, спідниці з квітковим принтом від Zadig & Voltaire, а взута в білі кросівки Adidas Stan Smit. Волосся дівчинки було розпущене, у вухах у неї сяяли сережки-висячки з серцями від Maria Nilsdotter, а на шиї був срібний ланцюжок теж від цього бренду, який носила її мати Вікторія.

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Нагадаємо, нещодавно ми показували вам лук кронпринцеси Вікторії у стильному костюмі від Zara.

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