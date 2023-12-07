У синьому кардигані та з лаконічною зачіскою: Олена Зеленська зустрілася з дітьми

У день Святого Миколая перша леді Олена Зеленська разом із командою своєї фундації відвідала учнів "Школи супергероїв". До дітей вона приїхала з подарунками.

"Школа супергероїв" – державна установа, під патронатом першої леді. Спочатку це була громадська ініціатива. З 2016 року її апробували й масштабували на декілька лікарень. Ініціатива довела свою ефективність, доцільність і значущість. Нині функціонують уже 11 освітніх осередків "Школи супергероїв" у дитячих лікарнях для надання освітніх послуг дітям від трьох до 18 років під час проходження стаціонарного лікування чи реабілітації.

"Часом діти вимушені довго, іноді по кілька місяців, жити в лікарняних палатах. Через це вони не можуть у звичному режимі відвідувати заклади дошкільної освіти чи школи. А завдяки таким школам, їхнім педагогам можна й лікуватися, і навчатися водночас, не відстаючи від програми, здобувати знання, знаходити друзів і планувати майбутнє", – зазначила Олена Зеленська.

Разом із командою своєї фундації перша леді відвідала дві "Школи супергероїв" на Житомирщині, організовані на базі лікарень, та передала дітям набори для розвитку й творчості, іграшки та конструктори, якими зможе користуватися весь клас. Такі самі подарунки доправили в інші "Школи супергероїв" по всій країні.

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На зустріч пані Зеленська приїхала в синьому кардигані та чорних штанях з поясом на талії, зробила лаконічну зачіску, легкий денний макіяж та одягла золоті сережки у вуха. Олена й сама сіла разом з дітьми за шкільні парти та продемонструвала неабиякий інтерес до навчального процесу.

Олена Зеленська та представники Фундації відвідали відкритий урок з історії, присвячений Дню святого Миколая.

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