У синьому костюмі і гарних сережках: новий вихід Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у робочій зустрічі з регіональними командами, які впроваджують Всеукраїнську програму ментального здоров’я "Ти як?" у громадах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Команда програми зрозуміла: увібравши все найкраще зі світу, програма має стати унікальною, українською. "Заточеною" саме проти нашого болю.

І в нас уже є суто українська інновація: рухатися не від діагнозу, а від стану людини. Тобто почати допомагати якомога раніше, доки травматичний досвід не переріс у розлад.

Головна мета програми – допомога якнайближче. У рідному місті, районі, на сусідній вулиці. Щоб знання з підтримки ментального здоров’я опанували знайомі – сімейні лікарі, вчителі, працівники банків і транспорту. Так програма "проростає" в регіонах", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у діловому образі. На ній був синій костюм, який складався з широких штанів і жакета на затин. Талію вона підкреслила тонким коричневим ремінцем на талії. Вбрання дружина президента скомбінувала з коричневими туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У Зеленської було акуратне укладання з боковим проділом і макіяж у ніжних відтінках. Вуха вона прикрасила гарними золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на Закарпатті з'явилася у діловому штанному темно-синьому і білому топі, які скомбінувала з бежевими гостроносими слінгбеками на невисоких шпильках.

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