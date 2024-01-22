У синьому костюмі і сережках-пусетах: Олена Зеленська у діловому образі дала інтерв'ю

Перша леді розповіла про проєкти, якими займається під час війни.

Олена Зеленська дала інтерв’ю українському телеканалу "Ми – Україна", під час якого вона розповіла про проєкти, якими опікується під час війни.

Перша леді зокрема згадала про допомогу великим прийомним родинам, яку надає Фундація Олени Зеленської, споруджуючи будинки коштом іноземних меценатів для 14 таких сімей, які втратили житло в результаті російської агресії. Таким чином перша леді прагне підтримати не лише такі родини, а й сімейне виховання в Україні загалом.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Щоб більше людей ставали прийомними батьками, щоб люди ухвалювали це рішення, вони мають знати, що на цьому шляху вони будуть не самі, а отримають усю можливу допомогу", – зазначила Зеленська.

Дружина президента розповіла про важливість побудови безбар’єрності в Україні на рівні як доступного простору, так і можливостей для всіх українців: "Коли ми до вторгнення розпочинали цю роботу, це сприймалося просто як "зробімо, як у Європі". Але тепер ми знаємо: насамперед це робиться для людей. Бо, коли немає безбар’єрності, це пряме порушення прав людини".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У студії Олена з'явилася у діловому синьому костюмі, який складався із подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках.

Перша леді зробила гарну зачіску з локонами боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і прикрасила вуха сережками-пусетами кольору металік.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному жакеті і з красивою зачіскою виступила онлайн на форумі.

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